Droppet eiendomsskatt for øyene i Hammerfest: – Det bør også vi gjøre

Mens bygdelaget i Rognsund fortviler over det nye nivået på eiendomsskatten i Ytre Altafjord etter takseringen som er gjennomført, har Hammerfest kommune forlengst gitt en håndsrekning til øybeboerne på Hammerfest-delen av Seiland og Sørøya. Ordfører Alf E. Jakobsen bekrefter at øybeboerne har fritak fra eiendomsskatt. Det gjelder både for hus og hytter.