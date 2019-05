nyheter

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, er mottoet til Tonje og Ellen som setter igang mellom klokken 16 og 19. De ordner sekker og hansker til alle som vil være med på ryddingen.

Fredag ettermiddag klokken 17 starter aksjonen til Fremtiden i våre hender og Natur og ungdom. Buktafjæra får imidlertid sin egen ryddesjau om et par dager.

– Plasthvalen og fokuset på forsøpling har heldigvis gjort at folk flest rydder der de ferdes, slik at våre populære utfartsområder blir tatt ganske godt vare på. Verre er det med de mer utilgjengelige eller ukjente områdene der søppel samles og aldri blir plukket. Nå må vi vende blikket dit, og da ønsker vi å starte med Europris-Bukta, opplyser de to.

I denne bukta samles det mye plastsøppel, fra blant annet sprengledninger og armeringsplast – i tillegg til en del annet herreløst marint avfall: Plast, tau, q-tips og mye annet søppel.

– I fjor gjorde Miljøagentene en stor innsats for å få ryddet der, men det er mye søppel og stadig tilsig av nytt avfall slik at det tar tid før vi kan «friskmelde» dette området, sier de to.