– Det er kjempekrevende og det hadde vært fint å få litt politisk oppbakking

nyheter

– Det er ingen som liker at vi må bruke tomannsrom, men kommer ikke utenom i den perioden omlegginga, som omfatter hele pleie- og omsorgssektroen i Alta kommune finner sted. HVis vi skal sette hele prosessen på vent i ett år, tør ikke jeg å ta ansvar for de konsekvensene det vil ha. Ikke minst økonomisk, sier rådmann i Alta kommune, Bjørn-Atle Hansen.

Det har vakt sterke reaksjoner hos flere etter at det ble kjent at 11 beboere ved Elvebakken sykehjem må flytte inn på dobbeltrom på andre sykehjem, etter år før omsorgssenteret står klart.

– Rammer de svakeste

I et opprop på Facebook kommer noe av frustrasjonen ut og en annen som reagerer sterkt på det som er i ferd med å skje er gruppeleder i Alta Venstre, Trine Noodt. Hun sa tildligere denne uka til Altaposten at det ikke er akseptabelt at kommunen med viten og vilje plasserer demente pasienter på dobbeltrom.

– Jeg synes det er helt uverdig og skal ikke finne sted. Tenk hvor engstelig dette må gjøre mennesker som i utgangspunktet er i ferd med å miste grep om tilværelsen – og kanskje ikke kjenner igjen sine nærmeste, beskrev Noodt.

Også Odd Erling Mikalsen i Alta Frp har tatt til orde mot det han omfatter som en uverdig prosess. 1.mai skriver han på sin Facebook-profil:

«Til å bli sint av... Ble nylig gjort oppmerksom på at Alta kommune plasserer eldre og demente på dobbeltrom, mot sin vilje og på svært kort varsel.

Det kan være en stor utfordring å holde orden på kommuneøkonomien, men hvorfor må det gå ut over de svakeste i samfunnet. De som har bygd landet, som har stått på gjennom et langt liv. Det er trist og uverdig».

Opprop mot dobbeltrom – Syke og pleietrengende fortjener bedre.

– Enorm omlegging

Bjørn-Atle Hansen har forståelse for reaksjonene, men mener det er umulig å gjennomføre omlegginga uten å måtte ta noen upopulære avgjørelser.

– Det er en enorm omlegging som skal gjøres, som ikke bare inbefatter ett element, men alt. Samtidig som vi skal ta ned institusjonsdrifta, skal vi bygge opp hjemmebaserte tjenester med 28 årsverk, og før 1.september neste år skal alt være på plass. Elvebakken sykehjem skal omgjøres til et kompetansesenter for demente med dagtilbud, omsorgsplasser, forsterkede enheter – og alt dette må sees i sammenheng.

Trine Noodt sier til Altaposten at hun har bedt rådmannen om å vise frem vedtaket om nedleggelse og flytting.

– Når jeg ber rådmannen om svar på dette viser han til budsjettet, men jeg har vært inne og sjekket og det står ingenting om verken nedleggelse av Elvebakken sykehjem eller om dobbeltrom. Og det mener jeg er vesentlige opplysninger, sier hun.

– Skånsom måte

– Styringsgruppa og kommunestyret har vedtatt omlegginga av Elvebakken sykehjem, selv om det ikke står i detalj hva omleggingen innebærer. Det er snakk om ett år og etter det vil alle få flotte en-sengsrom. Det er kjempekrevende den prosessen vi er i nå, så det hadde vært kjempefint med litt politisk oppbakking, svarer rådmannen og legger til:

– Det som sagt ingen som ønsker dette, men det er en dyd av nødvendighet. Vi vil jo forsøke å gjøre dette på en mest mulig skånsom måte, det er ikke slik at vi ukritisk stuer folk inn på dobbeltrom.

Han mener den støyen som nå har oppstått ikke er til gode for noen.

– Det lager bare ekstra støy, og det er støy nok. Dette er et svært puslespill som skal på plass og noe vi gjør for at vi i fremtida skal få et bedre eldretilbud, sier Hansen.