– Kan ikke legge ned plasser, før vi har nye å tilby

Alta venstre har lite sans for planen om å flytte 11 pasienter fra Elvebakken sykehjem midlertidig, før det nye omsorgssenteret er på plass, slik Altaposten kunne melde tirsdag. Det betyr at dobbeltrom ved andre sykehjem tas i bruk midlertidig. Et opprop er satt igang for å stanse et slikt grep.