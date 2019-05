– Den første dødsulykken på veiene i Finnmark i år

nyheter

MC-føreren fra Polen, som omkom i motorsykkelulykken i Kåfjord, var den første dødsulykken på veiene i Finnmark så langt i år.

41-åringen mistet livet da han kjørte utfor på fylkesvei 18. Både motorsykkel og fører havnet i havet.

– De foreløpige ulykkestallene for april viser at dette var den eneste dødsulykke på veiene i Nord-Norge i april. Status for 2019 er dermed at fem personer har mistet livet i fire dødsulykker på nordnorske veier hittil i år. Det er en flere drepte enn på samme tid i fjor, opplyser Statens vegvesen.

I gjennomsnitt de fem foregående årene har fire personer omkommet i trafikkulykker i årets fire første måneder i Nord-Norge.