I rute med Klinikk Alta

Styret for Finnmarkssykehuset presenterte tirsdag den nesten ferdige Klinikk Alta, som skal være klart for å tas i bruk 17. juli med midlertidig brukstillatelse.

Nå er det meste ferdig og arbeidet med de siste detaljene pågikk for fullt da styret og administrasjonen i Finnmarkssykehuset viste gjester og presse rundt i de rundt 4.000 kvadratmeter nybygg som nå blir ferdigstilt.

9.000 kvadratmeter

Bygget koster 453,5 millioner kroner og med eksisterende gammelt bygg blir det 9.000 kvadratmeter sykehusbygg totalt i Alta. På toppen kommer den nye ambulansestasjonen til 15 millioner kroner.

I Alta blir det også en betydelig styrking av psykiatritilbudet ved det som kalles klinikk for psykisk helsevern og rus.

Flere operasjoner

Mest interessant for folk flest er selvfølgelig innholdet i bygget, som skal ha både senger for spesialisthelsetjenester, åtte fra november - ti fra mars neste år og 14 senger fra 1. oktober neste år.

Det blir polikilinikk som økes gradvis, og det skal etableres fødetilbud.

– Vi mener den nye Klinikk Alta vil gi altaværingene et godt tilbud, så er vi selvfølgelig klar over at det alltid vil være diskusjon om hva som er tilstrekkelig og hvilke tjenester som kan bli enda bedre, sa styreleder for Finnmarkssykehuset Harald Larsen til avisa.

Under omvisningen ble det vist fram både det som skal bli fødeavdeling, arealene til bruk for dem som skal ha dialyse, operasjonssalen og sykehusrommene som er utelukkende enkeltrom.

Ruta gikk også innom der hvor det skal være røntgen, MR/CT og enhet for slagbehandling.

Mer ambulering

– Ved poliklinikken vil det bli 18.000 konsultasjoner i 2019 med en gradvis økning til 23.000 konsultasjoner, forklarte klinikksjef Jonas valle Paulsen ved Klinikk Hammerfest.

Denne økte aktiviteten vil kreve økt ambulering. Flere av legene som skal betjene en rekke av spesialitetene vil ikke arbeide fast ved Klinikk Alta, men komme reisende til Alta fra Hammerfest eller andre sykehus.

Blålys og tvang

Klinikken for psykisk helsevern og rus i Alta har egen sengepost, avdeling for voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, med både akuttmotak og døgnavdeling, men det er stadig vekk Universitetssykehuset i Tromsø som tar seg av de såkalte tvangs- og blålysinnleggelsene, kunne klinikksjef Inger Lise Balandin fortelle.

Ved denne klinikken som også får nye lokaler knyttet til nærsykehuset, Klinikk Alta, blir det gitt gruppeterapeutisk tilbud, såkalt LAR, legemiddelassistert rusbehandling og firedagers behandlingstilbud for pasienter med angst.

Et tema det har vært stort fokus på, er tilbudet til røntgen, MR og CT, samt slagpasientbehandling.

– Dette blir et veldig godt tilbud i Alta og man slipper heretter å reise langt for å få tatt et enkelt bilde, sa direktør for Finnmarkssykehuset, Eva Håheim Pedersen.

– I enkelte tilfeller kan man kanskje vente til dagen etter, uten at dette har betydning, sa klinikksjef Jonas Valle Paulsen under sin presentasjon.

Espen Suhr som har ledet byggeprosjektet fra Finnmarkssykehusets side slo fast at Altas entreprenører er flinke og gjør en god jobb, noe man ser når man går rundt i nybygget. Det siste med klar adresse til Harald Nilsen AS som har stått for byggingen.