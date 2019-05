Flytter lokale sendinger til etter Dagsrevyen

nyheter

Fra 2020 kommer TV-sendingene fra Troms og Finnmark etter Dagsrevyen

– Vi vet at nyheter og innhold fra distriktene er attraktivt innhold for NRK1-seerne. Ved å flytte distriktssendingene til beste sendetid vil vi nå langt flere seere, og vi vil løse distriktsoppdraget vårt enda bedre. Distriktsnyhetene før Kveldsnytt skal videreføres som i dag, opplyser distriktsdirektør Marius Lillelien i en pressemelding.

Ønsket er at NRK1 skal være en samlende nasjonal kanal også de neste årene. Derfør ønsker de å treffe flere i prime time.

NRK vil utvikle et nytt program som skal dekke hele Norge. Norge nå var planlagt for to år og sendes ut 2019. Det nye programmet skal sendes på NRK1 fra våren 2020.