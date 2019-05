nyheter

Alta våknet opp til en hutrende kald 1. mai, men vi vet hvor vi bor og ordfører Monica Nielsen benyttet dagen til å gjeste ærverdige Altagård og legge ned krans. Til gjengjeld varmet talen.

– Det er en fin og god tradisjon å samles her på 1. mai. I dag hedrer vi dem som ga alt for vår frihet iog bidro til at vi siden har hatt et fritt Norge, der demokratiet har bygd landet – og sørget for vekst og utvikling og muligheter for å leve gode og trygge liv, sa Nielsen i talen ved den kjente bautaen foran Altagård. Alta mannskor bidro til å skape fine rammer rundt arrangementet.

– Vi er Alta batajon takk skyldig. Vi vet hvilken bragd Finnmarks soldater, kvinner og menn, gjorde under motstandskampen i nord, sa Nielsen, som mente det var særdeles viktig at budskapet gikk videre til de neste generasjoner.

– Vi skal ikke glemme det som skjedde i 1940 til 1945. Vi skal aldri glemme det våre kvinner og menn ofret. Vi skal aldri glemme deres mot, var den klare meldingen.

På 1. mai var ordføreren også opptatt av å formidle solidaritet.

– Det å vise solidaritet for alle de som lever i land med uro, for alle de som er på flukt i eller fra hjemlandet, er en viktig del av 1. mai. Vi setter derfor de internasjonale rettighetene på dagsorden. I solidaritet med alle de som venter og ønsker seg den friheten vi fikk i 1945, mente Nielsen.