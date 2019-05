– Vi har alltid hatt et nært forhold til våre russiske naboer

nyheter

Tradisjonen tro var det markering ved den russiske grav på Elvebakken 1. mai. Varaordfører Anita Håkegård Pedersen mener møtet ved bautaen er særdeles viktig.

– En årlig markering som er viktig både for oss nordmenn og for våre russiske venner. Vi skal aldri glemme historien – den skal vi ta vare på og være stolte av, sa Håkegård Pedersen under markeringen.

Styrker båndet

Hun mener båndet mellom russere i Alta og altaværingerne styrkes, både gjennom den sterke historien og gjennom denne årlige markeringen ved denne minnebautaen.

– Vi i Finnmark har alltid hatt et nært forhold til våre russiske naboer. Grenseoverskridende samarbeid danner grunnlag for godt naboskap hvor folk til folk er essensen. Selv da den kalde krigen var på frysepunktet, krysset både varer, tanker og mennesker grensa, påpeker varaordføreren.

Hun tok spesielt for seg linjene fra andre verdenskrig, der et hardt prøvet folk på begge siden av grensen ble rammet hardt. Den tyske okkupasjonsmakta hadde mer enn 100.000 russiske krigsfanger og tvangsarbeidere i Norge under krigen. De bygde blant annet store veianlegg, var i aluminiums- og fiskeindustrien, i vedhogging. Rundt 15 000 sovjetiske krigsfanger mista sine liv, i kamp eller i tysk fangenskap i Norge. Det var enorme tap av menneskeliv, oppsummerte varaordføreren.

– Sloss for oss

– Russefangene døde mens de sloss for vår frihet og de ble gravlagt i vårt land, minner hun om og la ned krans ved bautaen som er reist ved Elvebakken skole.

Hun tror mange eldre altaværinger husker dette.

– De husker hvor tynne de var. Hvor lite klær de hadde og hvor dårlig tyskerne behandlet dem. Her i Alta var det også arbeidsleire og mange slet og endte også sine dager her, sa hun.

Mange sivile altaværinger, da særlig unger, lurte mat til russefangene og flere av de tyske soldatene gjorde som om de ikke så det, men snudde seg bort.

– Det kunne ikke være bare helt enkelt heller å være en ung tysk soldat som var beordret ut i krigen for å adlyde ordre fra sin leder-

Hjertevarme gir næring

Anita Håkegård Pedersen er selv fra Kåfjord.

– Jeg er blitt fortalt historier av mine foreldre som vokste opp i Kåfjord, om hvordan familier gjemte seg for tyskerne sammen med rømte russefanger. Familier som ikke adlød ordre om å evakuere, men valgte å bli huleboere.

Varaordføreren fastslår at det er med respekt vi årlig markerer 1. mai her ved denne bautaen – respekt for alle de tusener fra øst som sloss for vår frihet og frigjøring av vårt land.

– Det gjør godt å ha gode relasjoner og et godt og nært forhold til Russland. Barentssamarbeidet er å anse som en integrert del av arbeidet med å skape et stabilt, demokratisk og velstående Europa. Folk til folk og hjertevarme gir næring til våre årer, selv når våre land har forskjellig puls, sa Håkegård Pedersen.