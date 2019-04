Siste byggestein for samisk tilbud

nyheter

Mandag vedtok et enstemmig styre i Finnmarkssykehuset at Samisk helsepark i Karasjok skal være en egen klinikk, døpt for Sámi Klinihkka. Det vil utnevnes en egen klinikksjef, direkte underlagt administrerende direktør, heter det i en pressemelding.

– Dette markerer en klar satsing på det samiske spesialisthelsetjenestetilbudet, fastslår styreleder Harald Larssen, som mener det blir en nyskapende satsing der somatikk, psykisk helsevern og rus integrerers.

Klinikksjefen får plass i helseforetakets ledergruppe.

– Styret vurderer det som positivt at enheter som i dag har et særskilt ansvar, god kompetanse og kunnskap om samisk språk og kultur blir samlet organisatorisk i en felles klinikk, sier styrelederen i meldingen.

Totalt er det brukt 87 millioner kroner på bygge opp et senter for spesialisttjenestetilbud i Karasjok, som styret i går døpte for Sámi Klinihkka. Det siste av tre byggetrinn har en kostnadsramme på 57 millioner kroner.

Prosjektet følger planen, både tidsmessig og i forhold til budsjett. Til høsten er det klar for prøvedrift, før den offisielle åpningen mot slutten av året, opplyser Finnmarkssykehuset.

Da vil Sámi Klinihkka være organisert i tre avdelinger; Spesialistlegesenteret, SÁNAG/SANKS FoU og SANAG/SANKS Psykisk helsevern og rus.Vedtaket i styret medfører at det skal rekrutteres klinikksjef som skal inngå i foretaksledelsen.