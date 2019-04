Politikerne avviste forsøk på omkamp om tomter

nyheter

Saken ble behandlet i hovedutvalget for næring, drift og miljø mandag. I forkant hadde sentrale politikere gått ut med sterke reaksjoner på det de oppfattet som en omkamp fra administrasjonen etter at planutvalget hadde tatt inn en rekke tomter og boligområder i forslaget til arealplan som nå er ute til høring. I hovedutvalget ble innstillingen med å ta nær alle tomtealternativ ut av arealplanen blankt avvist av et enstemmig hovedutvalg. Dermed står hovedutvalget, som er landbruksfaglig politisk øverste myndighet i kommunen, enstemmig bak planutvalgets tidligere forslag.