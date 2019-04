nyheter

Det er ikke bare rundkjøringene som brukes til å cross med ATV. De grønne lungene får kjørt seg, har Altaposten får flere tips om.

Ett eksempel er Sandfallet-morenen i øst, der sporene er mer enn tydelig. Som vi ser på disse bildene er dette rene testbakken.

– Guttene har fjernet en stor stein kommunen satt der for et par år siden. I tillegg har de laget et hopp i bakken, så de må jo ha tilgang til anleggsmaskin, påpeker en leser, som har sendt oss disse bildene.