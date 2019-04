Klare for årets matauk

nyheter

Neste mandag går fristen ut for å søke jaktkort til årets vårjakt på ender i Kautokeino kommune. Kun bosatte med minst fem års botid i kommunen kommer i betraktning for å få tildelt jaktkort. Det søkes på eget skjema på nett, eller man kontakter det kommunale servicetorget. Jaktkortene er gratis og det er ennå ikke besluttet starttid for vårjakta, opplyser kommunen.