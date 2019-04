Karasjok får stedlig ledelse – Klinikk Alta uten

nyheter

Det sier to av Altas sentrale helsepolitikere, ordfører Monica Nielsen og hovedutvalgsleder Kristin Jensen. Bakgrunnen er er at Styret i Finnmarkssykehuset har vedtatt at Klinikken i Karasjok får egen klinikksjef, direkte underlagt administrerende direktør, altså en ledelse på nivå 2.

– Derimot må Klinikk Alta som er den klart største med et pasientgrunnlag på 30.000 når vi inkluderer nabokommunene fortsatt ledes fra Hammerfest sykehus. Det er en provokasjon mot befolkningen i Alta at Klinikk Alta kun skal ledes av en avdelingsleder på ledelsesnivå 3, sier Nielsen og Jensen til Altaposten.

Tilfeldig info

Vedtaket på tirsdagens styremøte i Finnmarkssykehuset klargjør at det samiske spesialisthelsetilbudet i Karasjok skal organiseres som Samisk helsepark, og da som en egen klinikk med klinikksjef som sitter i helseforetakets ledergruppe. Det nye navnet på klinikken er Sámi Klinihkka. Finnmarkssykehsuet bruker flere begrunnelser for å gi klinikken i Karasjok egen stedlig ledelse kun underlagt direktør i Finnmarkssykehuset. Styreleder Harald Larssen og direktør Eva Håheim Pedersen begrunner organiseringen med at det vil tydeliggjøre organiseringen av samiske helsetjenester.

– Styret vurderer det som positivt at enheter som i dag har et særskilt ansvar, god kompetanse og kunnskap om samisk språk og kultur blir samlet organisatorisk i en felles klinikk, sier styrelederen.

– I dag mangler vi den samiske kompetansen i foretaksledelsen, noe jeg mener vi bør ha. Med en ny organisering tydeliggjør vi ansvaret vi har, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.

– Fullstendig uforståelig

Alta-ordfører Monica Nielsen og leder av hovedutvalget for helse og sosial, Kristin Jensen, reagerer ikke på at det samiske helsetilbudet organiseres som en egen klinikk. Derimot er de svært frustrert, og stiller seg helt uforståelig til at Finnmarkssykehuset ikke følger opp det de mener er Stortingets klare vedtak om at Klinikk Alta skal ha en stedlig ledelse, og ikke være underlagt direktøren ved Klinikk Hammerfest.

– I tillegg til at Stortinget har vedtatt dette har også helseminister Bent Høie blitt utfordret på hvorvidt han vil sørge for at vedtaket og intensjonen fra Stortinget blir gjennonmført. I en situasjon hvor det er svært avgjørende at det er en egen selvstendig ledelse ved Klinikk Alta for å få utviklet tilbudet, skal altså helsetilbudet i Alta fortsatt styres av ledelsen ved Hammerfest sykehus, påpeker Nielsen og Jensen.

– Det er over etter år siden at Stortinget lovet en stedlig ledelse ved Klinikk Alta. Hvordan forklarer Finnmarkssykehuset at ledelsen av Klinikk Alta er på nivå 3?

– Når vi etter at vi ble kjent med at Karasjok får en stedlig ledelse som går rett inn i ledergruppa ved Finnmarkssykehuset, rettet vi spørsmål om dette til styreleder Harald Larssen. Svaret er at Finnmarkssykehuset holder på å utrede om Klinikk Alta skal få en reell stedlig ledelse eller fortatt ha en leder på nivå 3. For klinikken med den største pasientgruppen må man altså utrede om det skal være en stedlig ledelse, men for Samisk helsepark i Karasjok kan man innføre dette nå. Det kan ikke være noen tvil om at det ikke finnes vilje i Finnmarkssykehuset til å gi Klinikk Alta stedlig ledelse, og at man bruker alle muligheter til å trenere en slik løsning til tross for at presset utenfra er stort, sier Nielsen og Jansen og legger til:

– Vi godtar ikke at stedlig ledelse skal komme om ett eller to år. Det skal innføres en reell stedlig ledelse nå før dørene til Klinikk Alta åpnes. Å starte en såkalt utredning er kun en trenering.

– Kan du garantere Alta-ledelse, Høie En svært fornøyd Alta-ordfører opplever at Stortinget tar tak i utviklingen av Klinikk Alta.

Ingen Alta-konklusjon

Kommunikasjonssjef Eirik Palm ved Finnmarkssykehuset forklarer at endringen i ledelsesstruktur med at foretaket har både et nasjonalt og regionalt ansvar for samiske hesletjenester. Han sier at modellen med egen klinikk-ledelse har vært jobbet med i ett år, og at styret nå var klar til å gjennomføre endringen.

– Den gode nyheten for Alta er at vi nå skal gå i gang med samme utredning med tanke på Klinikk Alta, sier Palm.

– Dette betyr altså at Alta får egen klinikkledelse kun underlagt direktøren ved Finnmarkssykehuset?

– Det er å trekke konklusjon før vi har utredet. Vi går i gang med en utredning nå, og den kan ta ett år å gjennomføre. Hos oss er det sånn at vi utreder først og deretter trekker konklusjon, sier Palm.

– Flere skal få føde i Alta Jonas Gahr Støre kritisk til fødetilbudet i Alta hvor kun en av fire får føde.

Styreleder Harald Larssen sier til Altaposten at han har forstått det slik at utredningen om stedlig ledelse i Alta vil være klar rundt årsskiftet og til dørene ved Klinikk Alta åpner.

– Veldig glad for at Finnmarkssykehuset nå ser på en ny ledelsesstruktur ved klinikkene både i Karasjok og Alta. Det er bare å beklage at ting tar tid, men blir resultatet bra bør vi alle være fornøyd.