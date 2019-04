Avsluttet aksjon på grunn av dårlig vær

nyheter

Miljøorganisasjonen Greenpeace har mandag kveld avsluttet aksjonen mot oljeriggen West Hercules, som skal bore for Equinor i Barentshavet.

Aksjonen ble avsluttet etter 16 timer, grunnet dårlig vær.

– Vi setter alltid vår egen og andres sikkerhet først, og derfor har vi besluttet å forlate riggen. Men arbeidet for å stanse ny oljeboring fortsetter med full styrke, og vårt klimasøksmål mot staten for deres grunnlovsstridige oljeboring er bare en av måtene vi skal gjøre det på, sier leder Frode Pleym i Greenpeace Norge i en pressemelding.

Ny sesong

Fire aktivister fra Greenpeace klatret mandag morgen opp på Seadrill-riggen West Hercules, som ligger til kai like utenfor Hammerfest. I tillegg deltok fire kajakkpadlere og andre aktivister i aksjonen.

Oljeriggen forberedes til ny sesong for oljeboring i Barentshavet som starter i mai.

– Å bore etter olje i Arktis, når Arktis samtidig smelter raskere enn noensinne, er galskap. Vi må slutte å bore etter olje, og det er derfor vi driver med ikkevoldelige protester her i dag, sa Pleym mens aksjonen pågikk.

Saksøker staten

Natur og Ungdom var også representert i aksjonen.

– Det er bare noen uker siden skoleelever over hele landet streiket for klimaet. Vi krever at Norge tar sin del av ansvaret for klimaendringene, og slutter å lete etter mer olje og gass, sier nestleder Halldis Helle i Natur og Ungdom.

Miljøorganisasjonene har sammen saksøkt staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf. De mener at lisensen for hvor West Hercules skal bore i Barentshavet, er omfattet av klimasøksmålet. Tildelingen er ifølge organisasjonene i strid med kommende generasjoners rett til et levelig miljø, som er nedfelt i Grunnloven.

Klimasøksmålet skal opp for Borgarting lagmannsrett i november. (©NTB)