– Undersøkelsene taler for at motorsykkelen holdt høy hastighet

MC-ulykken som fant sted i 19-tiden mandag i Kåfjord endte på verst tenkelig vis. En mann i 40-årene mistet livet etter å ha kjørt ut av veien ved brua som krysser Kåfjord langs den gamle E6-traseen.

Meldingen om ulykken kom inn klokka 19.21, og alle nødetatene rykket ut til stedet. Også et Sea King redningshelikopter ble sendt til stedet.

Det var Arnold Johannessen som meldte fra om ulykka. Han hørte et smell i fjæra og løp til stedet.

Vitne: – Jeg hørte et smell nedi fjæra Arnold Johannessen var først til stedet etter MC-ulykka der en mann i 40-årene omkom.

MC-føreren ble funnet i vannkanten. Han hadde ikke puls da Johannessen og en kompis av han fikk mannen i land.

Etterforskes for fullt

Da Altaposten var på stedet sent mandag kveld jobbet politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen med å sikre spor og gjøre målinger og analyser. Både teknisk og taktisk etterforskning pågår for fullt tirsdag formiddag, får Altaposten opplyst fra etterforsker Paul Arne Lind.

Ifølge påtaleansvarlig Guro Angell Steffensen er det for tidlig å konkludere:

– Vi jobber på stedet med undersøkelser og øvrig etterforskning, men det ser ut til å ha vært en ren ulykke, sier Steffensen.

– Dere mistenker med andre ord ikke at mannen har fått et illebefinnende før ulykka?

– Vi er ennå tidlig i etterforskningen, men vi har foreløpig ingen holdepunkter for det.

Steffensen sier at det rutinemessig er tatt blodprøve av avdøde:

– Det er tatt rutinemessig blodprøve av avdøde for å eventuelt avkrefte en promillekjøring. Det er for tidlig å si noe mer om dette på nåværende tidspunkt, sier hun.

Polsk statsborger

Skadestedsleder Arvid Simonsen i politiet sa til Altaposten sent mandag kveld at MC-føreren ikke klarte svingen og havnet utenfor veibanen.

Spor på stedet viser at den forulykkede har kommet kjørende fra Kvenvik-siden. Over bakkekanten ned mot brua er det en relativt skarp sving, og i denne svingen kom motorsykkelen over i motgående kjørefelt, deretter utenfor veibanen.

– Kan dere si noe om hastigheten motorsykkelen hadde på tidspunktet før ulykka?

– De tekniske undersøkelser taler for at motorsykkelen holdt høy hastighet, sier påtaleansvarlig.

Steffensen bekrefter at den omkomne er en mann i 40-årene.

– Han er polsk statsborger. Det er for tidlig å bekrefte mannens identitet, dette må gjøres i samråd med de pårørende, sier hun.

De pårørende skal være varslet, opplyste politiet til Altaposten mandag kveld.