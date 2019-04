Motorsykkelfører omkom etter utforkjøring: – Han klarte ikke svingen

nyheter

Finnmark politidistrikt opplyser mandag kveld at det har vært en dødsulykke i Alta, ved gamle Kåfjord bru på riksvei 18.

– En mann i 40-årene på motorsykkel er forulykket. Ingen andre var involvert i ulykken og veien er stengt i begge retninger, melder politiet.

Vakthavende Ann Rigmor Søderholm forteller at de fikk meldingen om ulykken like før klokken 21.30 mandag kveld.

Mannen ble erklært død på stedet.

Hun forteller at den forulykkede ble sendt til Alta helsesenter.

– I kveld blir saken undersøkt nærmere, men vi vil neppe ha noe mer informasjon før i morgen, sier hun.

Klarte ikke svingen

Ulykka skjedde like innenfor den gamle Kåfjordbrua, vest for brua inn mot fjordbunnen.

Spor på stedet viser at den forulykkede har kommet kjørende fra Kvenvik-siden. Over den vesle bakkekanten som leder ned til brua er det en relativt skarp sving. Her har motorsykkelen kommet over i motgående kjørefelt, deretter har den havnet utenfor veibanen, viser spor på stedet.

– Han klarte ikke svingen og havnet utenfor veibanen, sier skadestedsleder Arvid Simonsen i politiet til Altaposten.

Oransje markeringer streket opp av personellet som jobbet på stedet sent mandag kveld viser at ferden fortsatte over kanten, før den endte i fjæra.

Havnet i vannet

Mannen i 40-årene skal ha befunnet seg i vannet da vitner kom til stedet.

– Ambulanse ble sendt til stedet og Sea King ble rekvirert. Da ambulanse kom til stedet ble det konstatert at han hadde mistet livet, forteller Simonsen til Altaposten.

Motorsykkelen lå dels i vannkanten da politiet og skadegruppa til Statens vegvesen jobbet på stedet sent mandag kveld.

Pårørende skal være varslet.