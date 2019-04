Kommunen gir ut gavekort som kun kan brukes på Amfi: – Vi vil ha likebehandling

nyheter

Alta kommune har i lang tid gitt gavekort for lang og tro tjeneste til sine ansatte. Gavekortet kan i dag kun benyttes på butikkene på Amfi. Rådmann Bjørn-Atle Hansen bekrefter at ansatte i kommunen får Amfi-gavekort på 5.000 kroner for lang og tro tjeneste, det vil si etter 25 års tilsetting.