Klatrer opp på rigg i Rypefjord

– Vi protesterer sterkt på at de skal bore på Korpfjell, som er helt nord i Barentshavet, sier Aud Hegli Nordø i Greenpeace til Altaposten. Hun forteller at organisasjonen har fire som klatrer opp for å henge opp bannere.

Riggen forberedes for boring i en ny sesong i Barentshavet, som starter i mai.

– Oljeboringen i Barentshavet er åpnet av regjeringen, og lisensen som er gitt er del av klimasøksmålet mot den norske stat, som skal opp i Borgarting lagmannsrett i november, heter det i en pressemelding.

– Å bore etter olje i Arktis, når Arktis samtidig smelter raskere enn noensinne, er galskap. Vi må slutte å bore etter olje, og det er derfor vi driver med ikke-voldelige protester her i dag, sier leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym.

Med på aksjonen er nestleder i Natur og Ungdom, Haldis Helle.