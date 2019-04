Gísli (40) fra Island ble drept i Mehamn

nyheter

I en pressemelding skriver Finnmark politidistrikt at de har fått bekreftet fra islandske myndigheter at de pårørende er varslet om at Gísli Thor Thorarinsson (40) ble skutt i Mehamn lørdag. Thorarinsson døde av skadene.

– Politiet har ellers ikke noe spesielt nytt å meddele fra etterforskningen i Mehamn. Det er gjennomført en rekke vitneavhør, men det gjenstår fortsatt flere. Det vil også bli aktuelt å avhøre personer som befinner seg på Island. Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gi ut ytterligere detaljer enn det vi allerede har opplyst i løpet av helga, skriver påtaleansvarlig Anja M. Indbjør i en pressemelding.

Arbeidet på stedet pågår fortsatt, og åstedet undersøkes av to av politiets lokale kriminalteknikere sammen med tre kriminalteknikere fra Kripos. Politiet foretar også en rundspørring i nabolaget i Mehamn om noen av naboene har sett eller hørt noe som kan være av interesse for politiet.

Den hovedmistenkte er fortsatt ikke avhørt, skriver politiet.

Det planlegges avhør av begge de to siktede i midten av denne uken.

Fengslingsmøtene i Østfinnmark tingrett finner sted mandag kl. 19. 00 og kl 19.30.