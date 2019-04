Tomter kan skrotes: Velger omkamp med politikerne

nyheter

Det kan ligge an til en maktkamp mellom byråkrati og politikere i Alta kommune. Planutvalget har med stor flertall tatt inn en rekke boligområder og tomter for spredt bebyggelse. Nå foreslår administrasjonen at tomtene og områdene tas ut, til tross for at de ble vedtatt tatt inn i planen med stort flertall. Det som nå innstilles tatt ut ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer, noen med 10-1 og et fåtall enstemmig.