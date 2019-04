Nordkapp og Alta samarbeider om PP-tjenester

nyheter

Saken ble behandlet av Nordkapp formannskap før påske, men formannskapet ønsket også en uttalelse fra avdelingsstyret, skriver Radio Nordkapp.

Tirsdag 23. april hadde avdelingsstyret et ekstraordinært møte der avtalen ble behandlet.

Enstemmig vedtak

– Det inngås en tidsavgrenset avtale mellom PPT Alta og Nordkapp kommune for perioden 01.08.2019 – 31.07.2020. Avtalens innhold når det gjelder tilstedeværelse, samarbeidsformer og kostnad videreføres fra 2018 – 2019. Tiltaket finansieres innenfor budsjettrammen for sektoren, står det i protokollen.

PP-Tjenesten i Alta skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov, skriver Alta kommune på sin hjemmeside.