Luksusyacht tok natten i Kåfjord

Torsdag ettermiddag lå yachten i Tromsøysundet og lørdag ettermiddag var den ankommet Finnmark og Alta. Redaksjonen har fått flere tips om at båten ligger i Kåfjorden ettersom det ikke er dagligdags med en luksusyacht i disse farvann.

Den 75 meter lange yachten ble bygd i 2016, og har plass til tolv gjester og et mannskap på 22 personer, skriver itromsø, som omtalte besøket av «Cloudbreak» torsdag.

Velutstyrt

Skipet er offisielt registerert på Caymanøyene, og ifølge en artikkel fra Business Insider South Africa eies den av den russiske milliardæren Alexander Svetakov. Nettstedet skriver at han er av Russlands mest ettertraktede ungkarer.

Nettstedet skriver at skipet inneholder blant annet to jacuzzier, et velutstyrt spa, treningssenter og peis.

Spesialbygget for å dra jorden rundt

Skipets eksteriør ble designet av den norske yacht-designeren Espen Øino. Han forklarte til E24 i 2016 at yachten ble bygd for en kunde innen surfe- og vintersportsmiljøet.

– Den har fått navnet «Cloudbreak» og blir spesialbygget for å dra jorden rundt og finne de beste bølgene til surfing, samt de beste stedene til ekstremsport på ski. Dette er jo steder med lite assistanse, derfor er den utstyrt med kajakker, seilbåter, telt og helikopter. Og ved siden av landingsplassen er det et eget rom som brukes til å ta av og på skiutstyret, slik at man slipper å ta det med opp og ned, sa Øino til E24.

Skipet er mulig å leie, men ifølge nettsiden yachtcharterfleet.com koster det rundt 7 millioner kroner i uken, skriver itromsø.