– Kan styre mot merforbruk på 20 millioner kroner

Regnskapsrapporten for Alta kommune etter første kvartal, tilsier at kommunens akilleshel fortsatt er merfobruk innenfor helse og sosial. Det lyser rødt for ti virksomheter innenfor området.

– Alta kommune kan styre mot et merforbruk i år på cirka 20 millioner kroner. Som det fremgår av regnskapsrapporten er det innenfor helse og sosial de største økonomiske utfordringene ligger. Oppvekst og kultur rapporterer også om et merforbruk, mens de øvrige tjenesteområdene har en drift innenfor budsjett, heter det i rådmannens redegjørelse, som presenteres for politikerne til uka. Prognosen er forbudet med usikkerhet, men tallene gir bekymring.

Helse og sosial melder om et merforbruk i første kvartal på 27,2 millioner kroner. Bare på barnevern er det en sprekk på syv millioner så langt i år.

– Tjenesteområdet oppsummerer selv med at de styrer mot et merforbruk i 2019 på 14,4 mill, når effekten av omstillingstiltak og generell innsparing får effekt senere på året. Dette er uansett bekymringsfullt, og ikke i tråd med de forutsetningene som ble lagt inn i årets budsjett. Helse og sosial har totalt 10 virksomheter/avdelinger som lyser rødt, heter det i situasjonsrapporten. Det skal hentes penger fra skole og barnehage.

– Kommunalleder vil iverksette en rekke tiltak for å frigjøre midler som kan tilføres barneverntjenesten, slik at tjenestenivået ved årsavslutningen drifter i henhold til budsjett. Konkret er dette nedtak av årsverk innen barnehage, SFO og grunnskole. Dette er mulig bl.a. på grunn av færre barnehagebarn og færre elever i grunnskolen. Kapasiteten innen grunnskole og barnehage må tas ned fra 2020, påpekes det.