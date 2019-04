Mann funnet død ved scooteren

nyheter

Politiet skriver på Twitter at de tidligere i dag har fått melding om scooterulykke ved Joatka.

– En mann er funnet død ved scooteren. Pårørende er varslet.

Oppdragsleder Gunnar Øvergård hos Finnmark politidistrikt sier de fikk meldingen cirka halv tre. Han kan ikke si så mye mer akkurat nå enn at de fikk melding om at det sto en scooter ved Jotka og at det lå en død mann ved siden av.

– Vi er i gang med etterforskning.

– Kan du si noe om alder på mannen?

– Ikke akkurat nå. Det handler om varslingen av pårørende, sier Øvergård.