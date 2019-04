– I denne bransjen er det all verdens muligheter

nyheter

I februar 2017 skrev Altaposten om den gang 35 år gamle Andreas Driveklepp fra Kvalfjord, som forlot en trygg tilværelse som ansatt i Grieg Seafood for å bli «Farming Technical Advisor» i stort chilensk oppdrettsselskap. Han visste slett ikke hva han gikk til. Men etter en tøff start løsnet det for Driveklepp, som kan se tilbake på to utrolig lærerike år i Sør-Amerika.