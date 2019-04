– Alta vinker farvel til ungdommen

nyheter

Otto Aas gikk inn i politikken som en ung mann og har fulgt utviklingen i Alta-regionen fram til han nå er blitt godt voksen og har annonsert nedtrapping av sitt politiske virke. Han er skremt over at politikere, også i ordførerkonstellasjonen hvor SV er med, som tar til ordet for vekstpause og stagnasjon.