Under mottoet «Ingen skam å snu» legger 46-åringen fra Alta ut på en 5000 kilometer lang sykkeltur. Fra Alicante i Spania og hjem til Alta.

– Noen svake punkt? Nei, jeg har bare sterke punkt ha-ha. Mitt sterke punkt er at jeg gjør det, når jeg har bestemt meg, så gjør jeg det. Jeg tenker som så at jeg starter hjemover, og siden jeg ikke har tyvtrent på forhånd og egentlig er totalt utrent, så må jeg ta det litt rolig i begynnelsen og trene meg opp underveis. Hvis jeg plutselig ikke klarer mer, da tar jeg et fly eller tog eller buss hjem, sier en offensiv Birgitte Lund.

Ga mersmak

Ideen om å sykle fra Alicante til Alta startet med at Lund har en tante på solkysten, som snart har bursdag.

– Jeg har strikket en genser til henne og tenkte jeg skulle dra å levere den. Og i den anledning tenkte jeg at jeg jo kunne sykle hjem. Jeg har lenge hatt lyst å sykle på en lang sykkeltur og i fjor syklet jeg til en festival, en strekning på 360 kilometer. Og etter det fikk jeg lyst å sykle mer. Nå er jeg veldig spontan og allerede morgenen etter at jeg hadde tenkt tanken om å sykle hjem fra Alicante, hadde jeg bestilt billetten. Men det skal sies at jeg og har begynt å tenke litt. For jeg husker at jeg var ganske sliten etter festivalsykkelturen i fjor, ler Birgitte.

– Å være ute på sykkel alene så lenge må vel gi mye rom for ettertanke? Er det en mental reise vel så mye som en fysisk styrkeprøve dette?

– Ja, 75 dager, alene, gir mye tid til å bli ordentlig kjent med meg selv. Jeg får tid til å tenke nøye igjennom ting som er vanskelige for meg, og kanskje legge dem igjen langs veiene i Frankrike. Jeg vil finne ut hva jeg vil gjøre videre, hvilke ting vil jeg fokusere på og hva som gjør meg glad. De som kjenner meg vet at jeg gjør nesten hva som helst for at andre skal ha det bra. Så nå vil jeg lære å gjøre ting for at jeg skal ha det bra, sier Lund ettertenksomt før hun legger til:

– Men hovedsakelig drar jeg for å komme i form fysisk, og for se nye plasser og prøve min styrke. Det er spennende å takle nye utfordringer.

Billig sykkel

Nå skulle man tro at på en 5000 kilometer lang sykkeltur ville sykkelen være av ypperste kvalitet. Men det er slike ting frøken Lund ikke bekymrer seg nevneverdig for.

– Jeg vet ikke om den er god. Jeg kjøpte den på salg i fjor, til 1700 kroner. Jeg tror den kanskje hadde kostet 3000-4000 kroner. Det hadde kanskje vært lettere å sykle om jeg hadde noe bedre, men det er nå den sykkelen jeg har, konstaterer hun.

– Hva med sponsing, som er populært når man gjør denne type stunt?

– Nei, jeg har ikke noen sponsorer. Jeg har jo tenkt at jeg kanskje burde ha det, men så har jeg tenkt enn hvis jeg ikke klarer det? Kanskje det blir et kjempepress. Men selvfølgelig, hvis noen vil sponse meg blir jeg glad, men hvis ikke så sykler jeg bare i vei, sier den uredde damen.

I løpet av de to ukene som har gått siden tanken var sådd og billetten bestilt, har Birgitte slukt youtube-videoer av syklende folk. Hun har derfor bestilt lette utgaver med sovepose og telt. Som hun håper dukker opp før avreise.

– Også holder jeg på å strikke meg et superlett pledd jeg skal ha med. Ellers vil jeg ha med meg lappesaker og litt annet reparasjonsutstyr.

– Kan du lappe sykkel?

– Ja, men jeg har tenkt å få noen til å vise meg hvordan man skifter kjede og bremseklosser. Og hvis jeg ikke klarer det selv vil eg sikkert møte masse hyggelige mennesker underveis som kan hjelpe meg, smiler hun.

– Du er ikke redd for å sove ute alene?

– Jeg er mørkeredd, så litt redd blir jeg nok, men etter en ukes tid blir jeg vel vant. Jeg skal jo trekke meg unna vei og ta sykkelen med meg slik at jeg ikke er synlig. Hver tredje dag må jeg sove et sted der jeg får vasket klær. Kanskje på en campingplass eller noe slikt. Jeg har ingen bestemte planer om hvor jeg skal overnatte, men når jeg blir trett nok, må jeg bare sove, sier hun uforfær.

– Det blir vel fint vær. Solkrem har du vel med?

– Ja, der minnet du meg på noe. Solkrem må selvfølgelig med.

Facebook-gruppe

For de som vil følge Birgittes ferd gjennom Europa har hun opprettet en Facebook-gruppe som heter « Alicante-Alta, Birgitte på sykkel». Siden er allerede full av heiarop og oppmuntrende gloser til den spreke og uredde altaværingen. Slik en dame skriver:

«Du slutter aldri å imponere Birgitte. Lykke, lykke til, og jeg gleder meg å følge deg på denne galskapen, spreke dame».