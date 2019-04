Over 8.000 vil studere hos UiT

nyheter

– Vi er fornøyd med årets søkertall, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT, på uit.no.

For selv om UiT og de andre store universitetene og høgskolene i Norge opplever en liten nedgang i antall søkere fra toppåret 2018, har økningen i antall studenter ved UiT vært stabilt god i mange år. I 2015 var det 6628 som hadde UiT sin førstevalg, i år er tallet 8272, en økning på 24,8 prosent.

En undersøkelse gjort tidligere år viste at andelen UiT-studenter som er fornøyd og mener utdanningen er relevant for sin jobb har vært stabilt opp mot 90 prosent helt siden UiT begynt med kandidatundersøkelse i 2010. Mer enn 80 prosent av fjorårets avgangsstudenter gikk rett ut i jobb.

– Det viser at vi leverer gode kandidater som arbeidslivet trenger og som igjen fører til at studentene vil ta sin utdanning hos oss. Det er vi svært glade for, sier Anne Husebekk.