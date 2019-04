Linaker ny styreleder i UNN: – Blir svært viktig for utviklingen av helsetilbudet i Finnmark

nyheter

Roald Linaker er oppnevnt som ny styreleder ved UNN. Den nye styreleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er 60 år og er en profilert tidligere regionpolitiker med ståsted i Arbeiderpartiet. Han er utdannet prest, og har årelang erfaring fra både kommune- og fylkespolitikk i Troms som representant for Ap. Han har blant annet ledet bedriftsforsamlingen i Troms Kraft, samt hatt andre styreverv. Mange vil huske Linaker som en svært kunnskapsrik deltaker i "Påskenøtter" som han vant for to tre år tilbake. Oppnevningen av ny styreleder i UNN skjedde i styremørte i Helse Nord RHF 24. april 2019.