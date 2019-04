Lakkbokser eksploderte og satte i gang brann

nyheter

Innsatsleder for Finnmark politidistrikt på stedet, Kenneth Evensen, sier de foreløpig ikke vet årsaken til brannen.

– Det var noen propanflasker i bygget da det tok til å brenne og de har vi nå kontroll på. Vi har ikke oversikt over om det er noen i bygget, men bygget var stengt for dagen da brannen tok til, sier Evensen.

Torbjørn Skjørholm hos 110-sentralen sier det var Verisure som oppdaget branntilløpet.

– De så på videoovervåkning at noen lakkbokser eksploderte. Etterpå ble det masse røyk og de tenkte det da kunne være tilløp til brann. Så vi rykket ut etter vi fikk meldingen klokken 19.22. Ti minutter senere var vi på plass og i gang med slukking.

Skum og vann

Han forteller at da brannvesenet kom så de en garasjeport som bulet utover og tenkte med en gang at det brente på innsiden.

– Nå slukker de med både vann og skum så det tyder på brann. Det er seks meter under taket og det lagres en del gass på stedet, så det byr på utfordringer. Vi har både brannvesen og tankvogn fra Avinor på stedet.

Altapostens reporter på stedet, Tom Skoglund, forteller om mye røyk.

Har fått kontroll

Innsatsleder for brannvesenet, Knut Suhr, sier at røyken er lysere og at det er et godt tegn. Men han kan likevel ikke si at de har kontroll på brannen. De jobber fortsatt for fullt med slukkingen. Reporter Tom Skoglund sier de klokken 20.05 er i ferd med å strekke slanger til kummene i nærheten for mer vann.

Det har vært åpne flammer, som nå er slukket.

Politiet har sperret av området for å holde folk på avstand slik at brannvesenet får jobbe i fred, forteller Evensen.

Klokken 20.23 virker det som brannvesenet har kontroll på brannen. De har åpnet vinduene i bygget og har folk oppe på taket for å sjekke tilstand.