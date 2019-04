Advarer etter at snø og is raste ut i veibanen

nyheter

Brøytesjåførene Tormund Thomassen og Odd Helge Nyvoll kjører med plog fortsatt, snø eller ikke snø på veien. Det må nemlig sjekkes om det har løsnet stein eller is fra fjellsida som har rast ned i veibanen.

– Se på bildene jeg tok i morges, dette er grunnen til at vi fortsatt kjører med plog foran bilene. På tørr asfalt så ser dette selvfølgelig tullat ut, men på bildene ser man hvorfor. Vi må begge to kjøre og sjekke om det er gått is eller steinras i Skillefjord, sier Tormund Thomassen fra Kviby.

Han er en av dem som holder veien på østsida åpen, nær sagt uansett vær eller vind.

– Odd Helge hadde flere tilfeller av is og stein som han måtte brøyte vekk sist uke og i morges møtte jeg selv på disse steinene, sier Thomassen.

Han ber folk som kjører strekningen Storekorsnes til Kviby om å følge litt ekstra med, stein og is melder nemlig ikke sin ankomst på morgenradioen.