– Skal medvirke til at Høie tar makta tilbake fra Helse Nord

Styret i Helse Nord gjorde i styremøte onsdag 24. april et vedtak som medfører at pasientomlastingen fortsetter i Finnmark. Helseminister Bent Høie har i sitt oppdragsdokument foretatt en bestilling hvor alternative tiltak til pasientomlastingen skal utredes og gjennomføres. I rapporten utarbeidet av Helse Nord konkluderes det med at pasientomlasting er nødvendig, både økonomisk og for å sikre gode prehospitale tjenester.