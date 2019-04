– Det var åpne flammer og full fyr i lokalet

nyheter

Til tross for sterk røykutvikling og åpne flammer, klarte Alta brannvesen etter hvert å få kontroll over brannen i lokalene til Byggesystemer i Maurveien på Aronnes. Da Altaposten intervjuet brannsjef Knut Suhr klokka 20 (se video i vinduet over) var situasjonen uavklart.