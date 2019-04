Frp åpner for kutt i avlastningsveien

nyheter

Leder i Alta Frp og partiets ordførerkandidat inn i neste periode, Odd Erling Mikalsen, er lei det Frp mener er et Svarte Per-spill ledet an av hovedmotstander Ap. Han følger i stor grad det partiprofil Ronny Berg ga sitt personlige uttrykk for om Alts veiløsning i et tidligere intervju.