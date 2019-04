Blinkskudd av Athene ga påskesnop

nyheter

Juryen bestående av Altapostens dyktige fotografer Tom Skoglund og Karl Eirik Steffensen smeltet fullstendig av actionbildet og komposisjonen til vinner Miriann Andersen.

Pardans med skyggen

Bildet av spreke Athene på Livnas i Poranger hadde masse energi, men hadde også lag på lag med kvaliteter. Sola sørget for en skygge som danser sammen med Athene.

– Det var usedvanlig mange gode bilder å velge mellom, men vi var ikke i tvil om 1. plassen. Nærmest var nok bildet fra Ifjordfjellet og Jøkelfjord. Utrolig flotte stemningsbilder, sier nyhetsredaktør Skoglund.

Øver på trampoline

Miriann forteller at bildet er tatt med mobilkamera og planen var å få med sola i bakgrunnen. Det ga en spennende effekt, spesielt når datteren på ti år leverer så akrobatiske bevegelser. Hun har akkurat startet med konkurranseturn og har øvd mye på trampolina i Saga, slik at hun kan slå hjul uten å bruke hendene.

– Det ble et tøft bilde, men jeg ante ikke at mamma hadde sendt bildet til fotokonkurransen, sier Athene til Altaposten. Nå har de fått et påskeegg med masse godis, så spørsmålet er hvordan fordelingen blir. Påskeuka ble fantastisk.

– Vi hadde en flottpåske på hytta i Porsanger, sier Miriann.

Mer enn 150 bilder

Det kom inn over 150 bilder til Altapostens påskekonkurranse. Det vitner om at folk gjerne har mobilkamera klart for både herlige stemningsbilder, morsomme motiver og familiebilder man gjerne tar vare på. Mange har fanget det flotte fargespillet om kvelden, foreviget fantastisk utsikt, tatt bilder av diverse aktiviteter i sola, enten det er isfiske, skigåing eller scooterkjøring. Andre igjen har fanget ville dyr i naturen, eller bikkja som jo ikke alltid følger fotografens instruksjoner.

– Vi er veldig takknemlige for det store engasjementet, sier Skoglund, som håper like mange blir med i sommerens fotokonkurranse, som starter opp i juli.

Altaposten har trykket mange av bildene som kom inn i løpet av påsken på nett og har her et lite utvalg av blinkskudd.