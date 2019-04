Nå er det duket for ny sykehusaksjon: – Håper flest mulig setter av datoen

nyheter

26. august 2017 gikk folk i Alta og omegn mann av huse for å vise sin støtte til kravet om sykehus til Alta. Anslagsvis et sted mellom 4.500 og 6.700 mennesker tok til apostlenes hester og fulgte toget, mens et tettpakket torg fulgte appellene videre utover dagen.

Nå mener Pasientfokus det er på høy tid å få til en ny markering:

– 1. juni på torget i Alta blir det appeller på torget. Vi ønsker å sette fokus på hvordan det har gått hittil, hvilke planer som finnes og hva som må gjøres før kommende valg. Vi inviterer alle med, og håper så mange som mulig setter av datoen, sier Irene Ojala til Altaposten.

Hun forteller at organisasjonen er i kontakt med et økende antall mennesker også fra omkringliggende kommuner, som støtter kravet om å gjøre mer for å sikre et bedre føde- og akuttilbud.

– Sist ut nå har vi vært i kontakt med flere i Karasjok, som forteller om en drøy reise til og fra Kirkenes sykehus. Med buss blir det minimum to dager på reise for å ta røntgen, sier hun.

Ojala forteller at Pasientfokus tenkte på å følge i sporene til «Bunadsgeriljaen» på nordvestlandet (ekstern lenke):

– Men så er vi kommet til at vi vil ha med også de uten bunad. Stiller du i kofte, bunad, tights eller bikini, så gjør det ingenting. Bli med på markeringen, alle er invitert, sier hun.