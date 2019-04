Hundrevis av smårollinger møtte stengt dør

nyheter

Forventningsfulle smårollinger helt nede i treårsalderen måtte gjøre vendereis sammen med foreldrene. Høgskolehallen var nemlig stengt, uten at noen i foreninga hadde fått beskjed. På Facebook koker det av sinte foreldre.

– Dette kom helt overraskende på oss alle og skaper store praktiske problemer. Vi skal på stevne til Kirkenes i slutten av mai, så dette er kjedelig, sier Henriette Bismo Eilertsen i Alta turnforening til Altaposten. Hun er fortvilet på vegne av alle gruppene.

– I en moderne verden med alt av tenkelig kommunikasjonsutstyr, kunne vi i det minste fått beskjed om stengningen. Nå har vi også valgt å droppe treningen til helga, sier hun.

Avdekket feil

På døra til hallen er det hengt et oppslag som viser at det under en vernerunde 31. januar og 11. april er avdekket feil og mangler som utfordrer sikkerheten.

Altaposten har forsøkt å få kontakt med verneombud Rune Waaler, for å få svar på hvilke konkrete mangler som gjør stengningen nødvendig. Kontorsjef Gro Anett Olaussen ved Idrettshøgskolen sier til Altaposten at det må være en misforståelse at turnforeninga har avblåst treningen.

– Dette handler kun om utstyr for egne studenter og ansatte ved idrettshøgskolen. Turnforeninga har sitt eget utstyr, som jeg regner med er i orden, sier hun om misforståelsen

Instituttleder Carsten Rolland bekrefter at meningen var å stenge hallen for ansatte og studenter.

– Vi har ikke stengt den for turnforeninga. Det er ikke vi som leier ut hallen, så det må andre svare for, sier Rolland

– Hvilke type mangler er det som er avdekket?

– Det er skader i ribbevegg, spiker som stikker ut, nedslitt klatretau og punktert tjukkas. Det er i utgangspunktet vårt utstyr som har blitt gradvis dårligere og etterhvert uansvarlig å bruke.

– Er det frustrasjonen på Idrettshøgskolen over at det ikke kommer en oppgradering.

– Det vil jeg ikke si. Vi har egentlig godt forhold til bygg- og eiendomsavdelingen. Det er første gang i løpet av mine 20 år på skolen at vi havner i en slik situasjon, men vi har jo forventninger til at utstyret er i orden til neste studieår, sier han.

Respekterte oppslaget

Bismo Eilertsen mener på sin side turnforeningen må respektere et slikt oppslag.

– Vi måtte naturligvis forholde oss til dette. Et verneombud er der av en grunn, men vi hadde satt pris på beskjed, sier hun, som forteller at hun tidligere i ettermiddag gjorde et forsøk på å kontakte dem som var oppgitt på lappen.