Klarte 21 turer til Reinbukkelv før flyet til Miami gikk

nyheter

Trommis i bandet The Norwegian Beatles Kai Henning «Ringo» Skimelid, klarte så vidt å smette inn den 21.turen til Reinbukkelvhytta før flyet til Miami og festivalen «Beatles on the beach» gikk avgårde mandag formiddag.

– Det å komme seg ut i naturen er skikkelig god avkobling og en fin kontrast til livet som musiker, sier den joviale karen på telefon fra Alta lufthavn.

Med sitt lyse hår og fancy solbriller er Skimelid etterhvert blitt et karakteristisk, og hyppig innslag, i den populære skiløypa fra nedre Stilla, og videre opp til Reinbukkelvhytta. I år intet unntak.

– Jeg klarte akkurat å tangere min egen rekord fra i fjor, da jeg også gikk 21 turer til hytta. Når man går hele runden på 2,1 mil blir det noen kilometer i løpet av en vinter, sier Kai Henning.

– Har du blitt kjent med folk der oppe?

– Ja, man møter på mange av de samme menneskene, og mange har man blitt litt kjent med og stopper opp og prater med. Så det er veldig sosialt og hyggelig, sier Skimelid.

Han har alltid likt å holde seg i form, både med ski, skøyter og styrketrening. Noe han nyter godt av når han skal dundre løs på slagverket i flere timer.

– Ja, det er ikke tvil om at det er lettere å spille når man er i god fysisk form, sier han og slenger ut en fleip, som får de andre i bakgrunnen til å gapskratte:

– Det er viktig at jeg er i form. Jeg er jo maskinen i bandet. De andre er bare popstjerner ha-ha.

– Har de andre gått på ski i påska?

– Joda, dem har og gått på ski. Vi er et sprekt band, sier Skimelid, som sammen med Kjetil Linnes, Håvard Pedersen, Bjørn Conrad Berg og Vegard Fagerhaug Johansen utgjør The Norwegian Betales.

Akkurat nå er de klar for Flordia og seks konserter på stranda.

– Kontrasten fra vidda blir stor, fastslår Kai Henning.