Fantastisk påske i Loppa

nyheter

Skal vi tolke alle de flotte bildene Altaposten har fått fra Loppa i løpet av påskefeiringen, har det utvilsomt vært litt av en feiring med masse sol som speiler seg i sjøen.

Det gjelder både dem som har vært på bakkenivå, og alle dem som gjerne tar en tur opp i høyden og blir belønnet med fantastisk utsikt over fjord og fjell.Vi har samlet sammen noen av de flotte bildene fra Øksfjord og Loppa for øvrig og takker for flotte bidrag gjennom påsken.