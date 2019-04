nyheter

Albert Vekve fikk seg en ubehagelig overraskelse da han kjørte på jobb til brannstasjonen 2.påskedagsmorgen. Oppe på Bukta-bakken ser han at en rundkjøring er fullstendig oppkjørt av ATV eller lignende. Vel inne på kontoret tar han frem mobilen og legger ut bilde med følgende tekst på Oppslagstavla i Alta:

«Lurer på hva som svirrer rundt i topplokket på dem som holder på slik?»

Til Altaposten utdyper han:

– Dette er ikke den eneste rundkjøringen de har vært og kjørt i, jeg hørte flere som har sett lignende andre steder i Alta og selv kjørte jeg en runde til Alta sentrum, hvor jeg så minst en til som har vært utsatt for samme ødeleggelse. Fullstendig oppkjørt med gress og jord spredd utover.

Kommentarene på Facebook har ikke latt vente på seg:

«E væl like mye som i alle år på dem som surre rundt på knallert og sånt. Ingen ting. Like tomt dær som i kjøleskape etter påskeferien».

«Ungdommen blir som dem e blitt oppdratt!!!»

«Trist å se på! Har holdt på slik i vinter å. Til og med brøytet rett over rundkjøringene.»

Vekve sier til Altaposten at han ikke er ute etter å dømme ungdommene nord og ned, men han synes det er trist at de ikke skjønner at dette bare er dumt.

– Hvis de virkelig vil gjøre seg upopulær i Alta og få altaværingene etter seg, så er jo dette veien å gå. Det er folk som jobber med å gjøre byen vår fin, også kommer det noen å ødelegger. De tror sikkert det er tøft, men her har de bommet fullstendig. Hadde de vært virkelig tøff hadde de stått frem og bedt om unnskyldning og sagt at «vi har dummet oss ut og vil gjerne rydde opp etter oss». Og sagt at dette skal ikke gjenta seg.

Vekve mener foreldrene må vite hvem dette dreier se om:

– De kan bare ta en titt på kjøretøyene, for her må det være fullt med jord og dritt på understellet. Så det vil være en smal sak å finne ut, om de ønsker det. Dessuten er det viktig å legge til at ungdommene ikke bare ødelegger for seg selv, men for andre ungdommer som oppfører seg ordentlig.