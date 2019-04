På ski over vidda

nyheter

Dette flotte påskebildet symboliserer noe som er en realitet for noen og en drøm for mange. For snart 13 år gamle Astrid Suhr fra Sortland ble det en flott tur ilag med bestefar, Rolf Erik Suhr.

De to har brukt påska til å gå på ski over Finnmarksvidda.

