Frykter nordmenns dårlige ferievaner

nyheter

Annenhver nordmann reiser bort i påskeferien. Grønt Punkt Norge er bekymret for at det kan føre til en nedgang i kildesortering, fordi mange glemmer å ta med seg de gode sorteringsvanene på ferie.

Årets sene påske fører til at både sommer- og vinterhytter, campingvogner og feriehus blir tatt i bruk over hele landet. Ifølge NHO Reiseliv sin påskegallup reiser faktisk 55 prosent av oss bort i løpet av påskeuka, og nesten alle skal feriere i Norge.

Dropper kildesorteringen

Tidligere undersøkelser Grønt Punkt Norge har gjennomført viser at svært få tar med seg de gode vanene sine på ferie. I fjor svarte 1 av 3 nordmenn at de tok fri fra kildesortering når de er på hytta.

Det bekymrer Grønt Punkt Norge, som frykter at returgraden på alle emballasjetyper kan gå ned i løpet av ferien.

– Vi er skuffet over at så mange legger igjen de gode vanene sine hjemme. Egentlig burde vi vært enda flinkere til å sortere i ferien når vi har bedre tid, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

Skylder på manglende system

I en ny undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført for Grønt Punkt Norge, har nordmenn blitt spurt om hvilke grunner de tror det er til at mange ikke kildesorterer plast. Der svarer 40 prosent at hovedgrunnen er at de mangler et godt system under kjøkkenbenken.

– Det er mange som har et kjempegodt system hjemme, men ikke på hytta. Men det er det enkelt å gjøre noe med. Bruk et par timer denne påsken til å sørge for et godt kildesorteringssystem der du ferierer, sier Røine.

Flere tilbyr hytterenovasjon

Mange skylder også på at det ikke finnes system for sortering der de ferierer. Det er ikke nødvendigvis riktig. Stadig flere kommuner tilbyr resirkulering også for hytteavfall.

Sjekk hjemmesidene til din hyttekommune hvordan hytterenovasjonen fungerer der du skal på ferie. Du kan også sjekke sortere.no.

Her får du full oversikt over hvem som har ansvaret for renovasjon der du skal tilbringe påsken.

Ta det med hjem

Har du ikke tilbud om kildesortering der du skal tilbringe påskeferien har Jaana Røine en klar oppfordring.

– Ta med deg emballasjen din hjem og resirkuler den der. Har du vært flink og skylt plastemballasjen og drikkekartongen, vil det ikke være noe problem å ta den med seg tilbake, sier hun.

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.