Arrangerte superhelg for unge revmatikere

nyheter

Barn og unge med revmatisme fikk delta på en innholdsrik festival for en tid tilbake. Det er Burg Finnmark (Barne- og ungdomsrevmatikergruppe) som tok initiativ til samlingen, for å gi barn og unge med revmatiske plager en mulighet til å møtes. Meningen er å få til slike møter to ganger i året.