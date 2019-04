– Alta kan bli utviklingssenter for marine næringer

nyheter

Samlebegrepet marin biomasse skal gi nye arbeidsplasser og verdiskapning i lansdelen, men så langt har vår rolle som råvareeksportør ført til milliarder i tapt verdiskaping. Det framgår av PwCs sjømatbarometer. Temaet ble adressert under konferansen «Verdiskaping fra marin biomasse» i Alta 8.-9. april, som ble åpnet avnæringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Tida for at overskuddet av naturressursene i vår landsdel går til å bygge opp handelshusene i Bergen er over. Veksten i sjømat og biomarine næringer må være med å bygge samfunnene ute der verdiene skapes. Havet har vært vår viktigste ressurs så lenge det har bodd folk her i nord, og vår kunnskap og kompetanse om havet er Norges viktigste konkurransefortrinni fremtidig utvikling av nordområdene, hevder Sigrid Ina Simonsen, som er fylkesråd for næring og kultur i Troms fylkeskommune.

Siimonsen er en av favorittene til å bli fylkesråd for næring i nye Troms/Finnmark dersom Ap kommer i posisjon etter valget. I dag er politikeren fra Harstad på 4. plass på regionlista til Ap.

Møtes i Alta for å debattere potensiell milliard-industri Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen åpner konferanse om biomarine næringer i Alta.

Alta er med

Ordfører i Alta, Monica Nielsen, har god kjemi med Simonsen som har besøkt vekstsenteret i Finnmark flere ganger denne vinteren som deltaker på næringskonferanser. De to har i egne separate møter satt Altas rolle og framtidige utvikling av marin biomassenæring på dagsorden. Simensen utrykker et sterk ønske om å bli kjent med næringslivet i Alta.

Nord-Norge kan bli best i verden på verdiskaping fra marin biomasse har forskere og samfunnstopper uttalt.

– Vi må samarbeide i nord, og med det legge grunnlaget for at vi får ta del i verdiskapningen i en nærings som i framtiden kan bli svært vktig både for Norge og Nord-Norge. Vi vil ha flere arbeidsplasser i sjømat og biomarine næringer, sier Monica og Sigrid Ina til Altaposten og legger til:

– Veksten i sjømat og biomarine næringer må være med å bygge samfunnene ute der verdiene skapes. Havet har vært vår viktigste ressurs så lenge det har bodd folk her i nord, og vår kunnskap og kompetanse om havet er Norges viktigste konkurransefortrinni fremtidig utvikling av nordområdene. Næringslivet og kunnskapsinstitusjonene i Troms og Finnmark representerer samlet sett den største og bredeste kompetansen om nordområdene og Arktis.

– Må være aktive

Ordføreren i Alta og fylkesrådenfor kultur og næring Troms mener det er svært viktig med aktiv tilrettelegg for flere lokale arbeidsplasser.

– Som et eksempel kan vi ta havbruksnæringa. Nord-Norge produserer i dag nesten 50 prosent av all laks som eksporteres fra Norge, men mindre enn 20 prosent av de statlige nasjonale forskningsmidlene brukes i nord.Dette holder ikke når ambisjonene om vekst ligger i nord, sier Simonsen før Nielsen legger til:

– Privat og offentlig sektor er gjensidig avhengig av å styrke hverandre. Våre bedrifter må ha nærhet til sterke kunnskaps- og innovasjonsmiljøer. Bistand fra nasjonale klyngenettverk i Sør-Norge er ikke nok når vi skal bygge videre innen næringsutvikling.

– Alta senter

Alta kommune tar ifølge ordføreren nå selv regien og utarbeider en egnethetsanalyse for etablering av oppdrett av tang og tare i Altafjordsystemet.

– Vi er i dialog med kunnskapsmiljø som kan bidra inn i dette arbeidet. Målet er at Alta skal være klar for å ta mulighetene som denne nye næringen gir, påpker Monica og får bekreftelse fra sine partikamerat og fylkesråd:

– Alta gjør her et foregangsarbeid, som andre kommuner i Troms og Finnmark kan se til og inspireres av. Troms fylkeskommune har over tid satset på økt kunnskap og innovasjon i sjømatnæringen, som har bidratt til at havbruksnæringen her vokser raskest i landet. Dessverre ser vi at de regionale virkemidlene minker fra år til år. Det nytter lite at regionale virkemidler flyttes fra én regional aktør til en annen», følger fylkesråden opp.

– Staten må være med på ei mer målretta satsing dersom vi skal realisere det store potensialet. Ringvirkninger og arbeidsplasser lokalt er ei forutsetning for at kommunene kan legge til rette for økt verdiskaping i nord på vegne av hele nasjonen», avslutter ordfører Monica Nielsen.