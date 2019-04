Her setter de ned farta: – Tåler ikke påkjørsel av kjøretøy som holder ordinær fartsgrense

nyheter

I et brev av 9. april fremgår det at Statens vegvesen har bestemt seg for å midlertidig redusere fartsgrensa over Transfarelv bru, som følge av skader på brurekkverket her.

– Rekkverk har skader og tåler ikke påkjørsel av kjøretøy som holder ordinær fartsgrense 80 (sic!) km/t. På grunn av siktforhold og liten bredde på Transfarelv bru er hastighetsreduksjon vurdert som en mer trafikksikkerlø sning enn tungsikring. Dette fordi en tungsikring vil gjøre at brua blir for smal til at møtende kjøretøy kan passere hverandre, heter det i skrivet.

For ordens skyld er det 60 km/t på stedet.

– Trafikklys er også vurdert, men som følge av at dte ikke pågår synlig/aktivt arbeid på brua anses det at mange trafikanter ikke vil respektere lysreguleringen, skriver Statens vegvesen.

I tillegg til å sette ned farta over en strekning på 150 meter (over brua og litt ekstra på hver side) settes det opp skilting som viser «Skade på rekkverk» samt til sammen 20 skilt av typen hindermarkering.

Ikke satt opp ennå

Da undertegnede kjørte forbi skjærtorsdag var det ikke satt opp skilt som tydet på fartsreduksjon.

Rekkverket har for ordens skyld synlige skader. I alle fall en av stolpene midt på brua, på nordsiden, henger i løse lufta.