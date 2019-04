Forslått mann liggende i veibanen

nyheter

Politet i Alta rapporterer om at de rundt klokken 03.30 fikk inn melding fra en bilfører om at en beruset person ligger i veibanen. Da politipatruljen kom til stedet forklarte mannen at han hadde ramlet og slått seg. Hadde lettere skader, blant annet skrubbsår. Politiet kjørte mannen hjem.

Litt tidligere på natta hadde dørvaktene på utested i Alta kontaktet politiet. En mann inne på utestedet hadde utagerende og truende adferd overfor andre gjester. Patruljen sjekket opp situasjonen og kjørte mannen hjem med pålegg om å holde seg borte fra sentrum.

Også i Kautokeino har politiket måtte rydde opp etter at de fikk melding litt over klokken 01.00 om utagerende mann på utestedet. Politiet tok med mannen til overnattingsstedet hvor han holdt til, sammen med klar beskjed om å ikke vende tilbake.