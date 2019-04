– Høie, du følger ikke opp Stortingets vedtak

nyheter

Monica Nielsen har etter tett samarbeid med partileder Jonas Gahr Støre og helsepolitisk talskvinne for Ap på Stortinget, Ingild Kjerkol, fått satt de helsepolitiske utfordringene på regjeringens og Stortgingets dagsorden. Denne gang at Ap-gruppa på Stortinget går aktivt ut for å sikre at lovnadene fra Stortinget med hensyn til Klinikk Alta følges opp.