Hevder 28-åring kjørte i ruspåvirket tilstand

Påtalemyndigheten mener en 28-åring fra Alta har gjort seg skyldig i lovbrudd knyttet til bruk av narkotika. I en tiltale fremgår det at mannen klokka syv på morgenen, 3. april i fjor, ble tatt for kjøring under påvirkning av amfetamin og THC (virkestoffet i cannabisprodukter, red. anm).