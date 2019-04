Satser millioner på lokal kompetanse, men utelukket av Alta kommune

nyheter

Til tross for at Geo Nord har satset knallhardt på å bygge opp geoteknisk kompetanse på grunnforhold, fikk de ikke regne på et oppdrag i regi av Alta kommune. Geo Nord har brukt millioner på å bygge opp kompetanse og utstyrspark, blant annet Finnmarks eneste borerigg. Kommunen ønsket ikke at selskapet skulle få presentere sine kvalifikasjoner og gi pris da kommunen skulle undersøke grunnforholdene ved Bossekop skole, der planen er å bygge den nye sentrumsskolen.